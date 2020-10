Seelenheil und Waidmannsheil

Auf die Kanzel: Darf sich ein Theologe tatsächlich einfach so ein Gewehr umhängen, um im Wald jagen zu gehen? Pfarrer Manuel Fetthauer hat darauf eine klare Antwort.

Von Karsten Packeiser

Unter einem knorrigen Kirschbaum, mit Blick auf eine kleine Talsenke, menschenleere Felder und den Waldrand sitzt Manuel Fetthauer am liebsten. Hier im Hintertaunus kann er abschalten von allem, was ihn tagsüber beschäftigt hat. Der evangelische Pfarrer aus Diez in Rheinland-Pfalz hat eine Leidenschaft, die man von einem Theologen eher nicht erwarten würde: Wann immer es ihm zeitlich möglich ist, schnallt er sich sein Gewehr um und geht auf die Jagd.

Wer mit Fetthauer durch sein Jagdrevier streift, versteht schnell, dass hier jemand unterwegs ist, der sich in der Natur auskennt.