Judica me, Deus“ – „Schaffe mir Recht, Gott“ (Psalm 43, Vers 1) steht über dem Sonntag Judika. Dieses Vorzeichen prägt den vorletzten Sonntag in der Passionszeit. Es geht um das Rechtschaffen, die Rechtssuche und die Rechtsdurchsetzung. Besonders in Zeiten von Verfolgung und Bedrängnis ist dies relevant.

Von André Poppowitsch

Schaffe du Recht, Gott, möchte ich in diesen Tagen andauernd rufen, wenn ich die Nachrichten über die Kriege und Krisen dieser Zeit, vom Sterben, vom Leid und der Flucht von Menschen, der Zerstörung ihrer Heimat verfolge.

Schaffe du Recht, Gott, möchte ich rufen, wenn ich an die Fluchtbewegungen der vergangenen Jahre denke: Menschen, die aus dem Nahen Osten und vom afrikanischen Kontinent vor Krieg und Gewalt geflohen sind.