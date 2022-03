Vor 500 Jahren ab dem Sonntag Invokavit predigte Martin Luther eine Woche lang täglich in Wittenberg. Die acht sogenannten Invokavitpredigten sind auch heute noch relevant.

Von Gabriele Metzner

Über die Wirkung des Reformators bei seinen Invokavitpredigten in der Stadtkirche zu Wittenberg gibt es durchaus unterschiedliche Auskünfte. So richtig vorstellen kann ich mir den zwar nicht sehr großen, doch meist etwas untersetzt gemalten Martin Luther in dem kleinen Kanzelkorb, der sich heute im Wittenberger Lutherhaus befindet, sowieso nicht. Der Student Albert Burer schildert ihn als „gütig, sanftmütig und heiter auf der Kanzel, seine Stimme süß und klangvoll; wer ihn einmal gehört hat, verlangt ihn immer wieder zu hören.