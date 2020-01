Ordenspriester Andreas Knapp lebt in einem Leipziger Plattenbau, betet dort täglich inmitten einer säkularisierten Umgebung. Ein Gespräch über die Kraft des Gebets und die Hoffnung auf Gott.

Ihr Orden heißt Kleine Brüder. Machen sie sich vor Gott klein?

Andreas Knapp: (lacht) Nein. Vor Gott kann man sich doch gar nicht klein machen. Unser Ordensgründer Charles de Foucauld hatte die Idee, in familiärer Vertrautheit mit Gott zu leben. So wie ein kleiner Bruder mit seinem großen Bruder zusammenlebt und sich am großen Bruder orientiert, ihn nachahmt und wächst.

Aber sie selbst hätten Kirchenkarriere machen können. Nun leben sie im Plattenbau und kümmern sich um die sogenannten kleine Leute, um Strafgefangene und Geflüchtete.

Jesus geht ja auch bewusst zu den Kleinen.