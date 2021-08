Der Begriff "Energie" kommt in der Bibel nicht vor, wohl aber das Phänomen, das der Begriff beschreibt.

Von Reinhard Junghans

Ist die Überschrift ein Zitat aus der Bibel? Manchem fällt vielleicht sofort ein ähnliches Psalmwort ein. Heute wird in vielfältiger Weise von Energie gesprochen. Ohne die verschiedensten Energieformen wäre unser modernes Leben überhaupt nicht vorstellbar. Die Gleichsetzung von Energie und Materie durch Albert Einstein hat die Physik und das allgemeine Weltbild gravierend verändert. Das Wort „Energie“ löst positive Emotionen aus, denn ohne Energie würde sich weder etwas in unserer Welt noch in unserem Leben bewegen.

Nun kommt das Wort „Energie“ in der Lutherbibel nicht ein einziges Mal vor. Das heißt aber nicht, das Phänomen „Energie“ kommt nicht vor.