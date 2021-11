Er hat uns versprochen wiederzukommen. Wann Christus jedoch wiederkehrt, das ist völlig offen. Nicht nur im Advent müssen wir lernen, diese Spannung auszuhalten.

Von Fabian Brand

Ob er wohl noch kommt?, fragten sich die Gläubigen, die sich am Sonntagmorgen zum Gottesdienst versammelt hatten. Selbst kurz bevor die Eucharistiefeier beginnen sollte, war noch kein Priester in Sicht. Kommt er noch, oder kommt er nicht mehr? Hat er es vergessen? Musste er dringend zu einem Versehgang? Ungewissheit herrschte in der Sakristei, in der man schon überlegte, was zu tun sei, wenn kein Priester kommt.

Ob er wohl noch kommt?, fragen wir uns besonders in dieser Adventszeit. Gemeint ist aber nicht der Pfarrer, der zum Gottesdienst kommen soll, sondern Christus selbst.