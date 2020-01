Hildesheim (epd) - Mit einem neuen You-Tube-Kanal geben zwei «queere» Pastorinnen Einblicke in ihren Alltag. Ellen und Stefanie Radtke (35 und 34) sind lesbisch, verheiratet und leben in Eime bei Hildesheim. Was sie dort als Ehepaar erleben, zeigen sie künftig auf dem Kanal «Anders Amen». «Wir wollen eine Online-Gemeinde für alle sein, denn die evangelische Kirche braucht definitiv mehr Glitzer in ihren Türmen», so Stefanie Radtke.

In den Beiträgen geht es um den Kinderwunsch der beiden, um das Leben im Dorf oder um ihre Arbeit als Seelsorgerinnen. In Video-Tagebüchern, sogenannten «Vlogs», wollen die Pastorinnen ihre Zuschauer auch mit zum Besuch in die Kinderwunschklinik oder auf Ausflüge mit Konfirmanden nehmen und zeigen, wie «queeres» Leben in der Kirche und auf dem Land gelingen kann. Die Beiträge erscheinen jeden Mittwoch um 19 Uhr.



andersamen.de