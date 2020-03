Mensch statt Dogma

Die Passionsspiele in Oberammergau erleben gerade einen Wandel, der so stark ist, dass das einst antisemitische Stück nun einen jüdischen Preis erhält.

Von Paul-Philipp Braun

Rindsbraten und Knödel, Brezn und Weißbier: Der Empfang in der Landesvertretung des Freistaats Bayern in Berlin fällt opulent aus. Mehrere Hundert Gäste stehen für das Buffet an, viele kommen aus Bayern, mehr noch aus den hohen Häusern und Behörden der Bundeshauptstadt. Kurz zuvor noch hörten sie eine Podiumsdiskussion, in der die schwierige Geschichte der Festspiele beleuchtet wurde. Ein filmischer Anriss hatte zuvor in das "Gefühl Oberammergau" eingeführt, Darstellende und Familien in der oberbayerischen Heimat gezeigt.

Mitten im Geschehen ein hochgewachsener Mann mit kleiner, runder Brille und Kippa.