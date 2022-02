Der Liebe und ihrer Bedeutung in den fünf großen Weltreligionen ist eine Ausstellung in der Jenaer Stadtkirche gewidmet. Ein Besuch lohnt nicht nur zum Valentinstag.

Von Constanze Alt

Dem jeweiligen Zentrum in den Weltreligionen sowie der Frage danach, was davon ausgehend Liebe sei, ist seit Kurzem eine zweiteilige Ausstellung in der Jenaer Stadtkirche Sankt Michael gewidmet.

Farbenfroh, detailreich und sehr anschaulich hat Professor Bertram Schmitz, Inhaber des Lehrstuhls für Religionswissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, beide Themenbereiche systematisch aufbereitet. Besucher erhalten auf diese Weise sowohl wissenschaftliche als auch historische und künstlerische Einblicke in Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus.