Eine Broschüre des Katholischen Bibelwerks versucht aus der Corona-Not eine ökumenische Tugend zu machen.

Von Ulfrid Kleinert

Auf 44 Seiten zeichnet sie nach, wie im Neuen Testament Kirche aus Hausgemeinden entstand. So verschieden die Häuser und Hausgemeinschaften auch waren, in denen sich die Christen der ersten Jahrhunderte trafen, so blieben sie doch nicht unter sich, sondern besuchten sich, schrieben einander oder lasen gemeinsam die Briefe des Paulus und später die Evangelien. Als in den Häusern Getaufte und für den Tag und die Woche Gesegnete waren sie gleichwertige Botschafter Christi.

Von diesem Zauber des Anfangs weht auch ein Hauch durch das Büchlein, das „eine Theologie der Hauskirche für veränderte Zeiten“ sein will.