Von allem zu wenig

Sie reagieren schnell, die Ehrenamtlichen der Hilfs-organisation Isar Germany: Weniger als 24 Stunden brauchten sie, um nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti im August im Flugzeug dorthin zu sitzen. Mit dabei: unser Reporter Paul-Philipp Braun.

Es ist der Mittag des 14. August, als in Haiti die Erde bebt. Mit einer Stärke von 7,2 und einer Tiefe von zehn Kilometern sind die Erdstöße im Umkreis von Dutzenden Kilometern um das Epizentrum im westlichen Teil der Insel Hispaniola zu spüren. Binnen kürzester Zeit bricht in der ländlich geprägten Region, in den Städten Les Cayes und Jeremie das öffentliche Leben komplett zusammen. Unter Trümmern suchen Menschen nach Verschütteten, Bilder von Verletzten und zerstörten Gebäuden gehen in den sozialen Netzwerken um die Welt.