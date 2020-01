Der Weimarer Pfarrer Michael Eggert besuchte vor zwei Jahren die Evangelische Allianz in Brasilien und im vergangenen Jahr die in Paraguay, Uruguay, Argentinien und Chile. Darüber sprach er mit Harald Krille.

Der südamerikanische Kontinent wird allgemein als katholisch geprägt empfunden. Wie haben Sie die konfessionelle Situation erlebt?

Michael Eggert: Die Mitglieder der katholischen Kirche sind in den südamerikanischen Ländern klar in der Überzahl. Ich habe mich allerdings vor allem mit evangelischen Pfarrern, Bischöfen und Gemeindeleitern getroffen und mich nach der Allianzarbeit erkundigt. Da habe ich beispielsweise erfahren, dass es allein in Rio de Janeiro etwa 5 000 verschiedene christliche Denominationen gibt, die alle autonom sind.