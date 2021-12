Frankfurt a. M. (epd) – In Afghanistan bauen die Taliban laut Amnesty International Unterstützungsangebote für Opfer sexueller Gewalt ab. Dadurch gerieten vor allem Frauen und Mädchen, aber auch Helfer in Gefahr. Das Netzwerk landesweiter Hilfen und Zufluchtsorte sei zerstört worden, weil Einrichtungen geschlossen oder von den Taliban übernommen worden seien. Neun von zehn Frauen erleiden in Afghanistan laut den Vereinten Nationen sexuelle Gewalt. Dass sich Frauen und Mädchen in der Öffentlichkeit vorschriftsgemäß nur in Begleitung einer männlichen Person bewegen dürfen, erschwere ihre Lage zusätzlich. Auch würden Gefangene, die wegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen verurteilt wurden, landesweit aus der Haft entlassen, Gewaltopfer hingegen festgenommen.