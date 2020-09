Covid-19-Hotspot Guatemala: Die Infektionszahlen steigen seit Wochen. Einen strengen Lockdown kann die Regierung nicht durch-setzen, drastische Maßnahmen würden zu einer gravierenden Hungersnot führen. Kinder leiden auch hier besonders.

Von Andreas Boueke

Nein, auf einer Schaukel habe ich noch nie gesessen“, sagt die achtjährige Luisa. Sie wohnt in einer Hütte aus morschen Brettern und Wellblechplatten am Rand eines steilen Abhangs im Norden des Armenviertels La Comunidad von Guatemala-Stadt in Mittelamerika. Hier leben über 70 000 Menschen, die meisten in Armut oder extremer Armut. „Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es sich anfühlt zu schaukeln oder zu wippen“, sagt Luisa. „Das kenne ich nur aus dem Fernsehen.