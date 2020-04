Genf (epd) – Die schwere humanitäre Krise in der Sahelzone gerät laut den Vereinten Nationen außer Kontrolle. Mehr als fünf Millionen Menschen hungerten in dem Gebiet im nördlichen Afrika. Zudem bedrohe die Corona-Pandemie die unterernährten Menschen in der Region, in der die Länder die schwächsten Gesundheitssysteme weltweit hätten. Die Menschen stünden am Abgrund, sie bräuchten dringend Hilfe. Wenn die Welt wegschaue, würden die Folgen katastrophal ausfallen.

Die Weltgesundheitsorganisation räumte auch einen eklatanten Mangel an lebensrettenden Beatmungsgeräten für Corona-Patienten in Afrika ein. Angesichts der steigenden Fälle von Covid-19 stelle die Knappheit eine enorme Herausforderung dar, betonte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika.