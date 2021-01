Von Susanne Schröder

Clowns aus 14 Ländern der Welt reisen für den Verein «Clowns ohne Grenzen» in Krisengebiete, um in Flüchtlingslagern für Kinder zu spielen. Die Clowns bringen einen Moment der Leichtigkeit an Orte ohne Perspektive. Seit 2008 ist Susie Wimmer, Künstlerin aus Weilheim (Bayern), für die Organisation weltweit im Einsatz. Mit ihrem Regensburger Kollegen Max Meier hat sie im Oktober für Geflüchtete auf Lesbos gespielt.

Clowns ohne Grenzen spielen in Flüchtlingslagern weltweit. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Susie Wimmer: Wir machen uns ein Bild: In welche Kultur kommen wir, was ist speziell? Für unsere letzte Show im Iran war klar, dass die Kostüme Hals, Haare und Ohren der Frau und auch beim Mann Arme und Beine bedecken.