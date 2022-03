Im Teufelskreis

"Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit“ aus Psalm 25 steht über dem Sonntag Reminiszere. Seit zwölf Jahren wird an diesem Tag an das Leiden anderer Christen weltweit erinnert, in diesem Jahr in besonderer Weise an die Menschen in Belarus.

Dazu sprach Sabine Dreßler mit Natallia Vasilevich, Theologin und Mitglied der Gruppe "Christliche Vision" des Koordinierungsrates von Belarus.

Im August 2020 sind die Menschen in Belarus aufgestanden für freie und demokratische Wahlen; die Bilder des Protestes so vieler mutiger Menschen in den Farben der Freiheitsbewegung weiß-rot-weiß gingen um die Welt. Seitdem ist viel passiert, zurzeit ist es ruhig geworden um die Freiheitsbewegung. Wie geht es den Menschen in Belarus?

Natallia Vasilevich: Viele sind einfach müde.