Zwischen zwei Welten: Der belarussische Dirigent und Musiker Vitali Alekseenok lebt in Deutschland. Der 30-Jährige nahm an den Protesten in Minsk teil. Das hat ihn verändert. Seinen Traum von einem freien Land hat er nicht aufgegeben.

Von Bettina Röder

Es gibt Momente im Leben, die vergisst man nicht. Für Vitali Alekseenok gab es einen solchen Moment am 10. September im vergangenen Jahr. Wenn sich der junge Musiker daran erinnert, ist er bis heute sichtlich gerührt. Mit dem Flugzeug war er aus Minsk in Berlin angekommen. „Doch als ich auf dem Flughafen stand“, sagt er, „da war ich ein anderer Mensch.“ Aufmerksam schaut er mich aus seinen graublauen Augen an. „Mich vor August gibt es nicht mehr.