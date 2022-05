Die ersten Siedler

Adivasi: Wenig bekannt ist hierzulande die in Indien lebende indigene Bevölkerungsgruppe. Über ihre Situation sprach Tanja Stünckel mit Theodor Rathgeber, Schriftführer der Adivasi-Koordination und entwicklungspolitischer Gutachter für Menschenrechte, Minderheiten und indigene Völker.

Wer sind denn die Adivasi überhaupt?

Theodor Rathgeber: Adivasi bedeutet "erste Siedler" und meint indigene Völker in Indien und Nepal. In diesen beiden Ländern existiert der Begriff Adivasi. Im Unterschied zu Indien anerkennt Nepal, dass es indigene Völker und Gemeinschaften im Land gibt. Die indische Regierung verweigert diese Anerkennung, wenngleich in der indischen Verfassung von sogenannten „Scheduled Tribes“ die Rede ist; das heißt amtlich registrierte Stammesgesellschaften.