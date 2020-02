Zehn Jahre nach dem verheerenden Erdbeben benötigt Haiti weiter Hilfe. Der Karibikstaat gilt als der ärmste der westlichen Hemisphäre und wird immer wieder von Naturkatastrophen getroffen.

Von Uli Schulte Döinghaus

Ungefähr eine Minute lang bebte die Erde. 250 000 Menschen auf der ­Karibikinsel Haiti kamen zu Tode, 300 000 Einwohner wurden verletzt oder obdachlos. Das war am 10. Januar 2010. Was dieser Katastrophe folgte, war eine ungeheure Spenden- und Hilfsbereitschaft in der ganzen Welt. Allein aus Deutschland kamen sehr schnell, angefeuert durch Medienkampagnen der ARD, 20 Millionen Euro Hilfsgelder allein für das „Bündnis Entwicklung Hilft“ (BEH) zusammen, zu dem auch die kirchlichen Organisationen „Misereor“ und „Brot für die Welt“ gehören.