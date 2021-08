Von Sabine Ludwig

Das Engadin. Schatztruhe der Schweiz. Hohe Berge, tiefe Seen, bodenständige Bewohner und St. Moritz als Wiege des Jetsets. Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Und so ist auch er, der katholische Pfarrer von St. Moritz: Audrius Micka, 38 Jahre, aus Kaunas in Litauen. Seit zehn Jahren dient er seinen Gemeinden, die bis an die Grenze nach Italien reichen. Für gläubige Touristen gehören Gottesdienstbesuche zum Pflichtprogramm, die Promis laden ihn nach Hause ein, mit Ministranten kocht er, macht Abenteuerurlaube und nicht nur den Altenheimbewohnern schenkt er Blumen und Schokolade.

Micka und seine Gemeinden gehören zusammen. Diese Bindung begann vor zehn Jahren, als er die Stelle als junger Priester im Pfarrhaus von St. Moritz antrat.