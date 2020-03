Bedingungslose Annahme leben

Wo Liebe zum Leben erwacht, heißt das Motto der Lutherischen Kirche Australiens (LCA). Gelebt wird es in den Gemeinden ganz praktisch. Ihre Wurzeln hat die Kirche in Brandenburg.

Von Markus Löffler

Ein halbes Jahr lang wüteten in Australien Waldbrände von bisher unbekanntem Ausmaß. Dank starker Regenfälle hat sich die Lage entspannt, die letzten Buschbrände sind gelöscht. Die Folgen der Zerstörung sind aber noch längst nicht beseitigt.

Auch die Gemeinden der Lutherischen Kirche in Australien beteiligten sich an der Nothilfe. In manchen Kirchen wurden Notunterkünfte eingerichtet, andere Gemeinden verteilten Lebensmittel und Spenden. Dabei arbeiteten die Lutheraner oft mit anderen Kirchen und Vereinen vor Ort zusammen.