Wo wir Gott begegnen

Barmherzigkeit ist viel mehr als eine milde Tat. Wer ein Er-barmen hat mit den Verlorenen und Verlassenen, hat ein starkes Herz, ist ein schöner Mensch. Dafür braucht es Liebe ebenso wie Zorn.

Von Fulbert Steffensky

In der großen Gerichtsrede Jesu im Evangelium des Matthäus (25,31-46) wird die Barmherzigkeit Gottes in Zusammenhang gebracht mit unserer Barmherzigkeit den Verlorenen und Verlassenen unserer Gesellschaft gegenüber. Jesus deckt das Geheimnis Gottes auf. Er deckt auf, wo der eigentliche Ort Gottes ist. Die genauen Ortsangaben dieses Gottes: die Hungrigen, die Durstigen, die Fremden; die Nackten, die der Kälte des Lebens ausgesetzt sind; die Kranken und die Gefangenen, die in ihrer Einsamkeit Verkommen.