Kasualien: Die Bindekräfte der Kirchen lassen auch unter den Mitgliedern nach. Viele Evangelische lassen sich nicht mehr kirchlich trauen oder bestatten und wählen sogenannte freie Ritualbegleiter.

Von Katja Schmidtke

Die evangelische Kirche in Deutschland wird kleiner. Im vergangenen Jahr hat sie mehr als eine halbe Million Mitglieder verloren. Die EKD-Statistik verzeichnete für 2021 mehr Sterbefälle und mehr Austritte. Zwar hat sich die Zahl der Taufen mit 115 000 wieder erholt, aber das Vor-Corona-Niveau ist nicht erreicht. Das ist auch in der mitteldeutschen Kirche so: Im Jahr vor der Pandemie wurden 4328 Taufen vollzogen, teilte die EKM-Pressestelle im März mit. 2020 wurden 2140 und im zweiten Corona-Jahr 2709 Taufen gezählt.