Neben Ärzten, Lehrern und Ingenieuren zählten Pfarrer zu jenen, die der DDR wegen Drangsal und Ver-folgung den Rücken kehrten. Die Gründe für die Flucht und deren Folgen sind vielfältig. Auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR gibt es noch viele offene Fragen.

Von Markus Wetterauer

Gehen oder bleiben? Die Frage betraf auch evangelische Pfarrer in der DDR. Sie standen zwischen Anpassung an die SED-Diktatur und Widerstand dagegen. Auch eine Ausreise in den Westen hatte oft schwerwiegende Folgen. Das zeigte ein Diskussionsabend im Evangelischen Augustinerkloster zu Erfurt.

Es war keine Massenflucht. Zwar haben immer wieder Pfarrer die DDR verlassen. Aber es waren weit weniger als etwa Ärzte, Ingenieure oder Lehrer, die vor dem Bau der Mauer 1961 zu tausenden aus dem Land flüchteten.