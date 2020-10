Geflügelte Einhörner

Verschwörungserzählungen: Ein neues Virus hat die Welt aus ihrem Tritt gebracht. Corona ist ein Fest für jeden Verschwörungsideologen, der munter Fakten und Fantasie vermischt. Aber wie lässt sich das auseinanderhalten? Zwei Theologen wissen Rat.

Von Dieter Sell

Die Mondlandung – lief im Filmstudio. Terroristische Attentate – von Schauspielern inszeniert. Das Coronavirus – eine Biowaffe der Chinesen: Verschwörungserzählungen wie diese sind es, die besonders in den sozialen Netzwerken viral gehen. Wie sie entstehen, was sie bewirken können, und warum sie für so viele Menschen attraktiv sind, das haben zwei Theologen in einem «Entschwörungstraining» der Bremischen Evangelischen Kirche verdeutlicht.