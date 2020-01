Vor knapp zwei Jahren scheiterte die Idee, die Kirchenverfassung der EKM in geschlechtergerechter Sprache zu formulieren. Beendet ist die Gender-Debatte in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland damit aber nicht.

Von Katja Schmidtke

Es geht um mehr als die Sprachregelung zu Superintendenten und Superintendentinnen, zu Christen und Christinnen oder zu Getauften. "Es geht um eine Frage der Haltung. Die Vielfalt in unserer Kirche ist größer geworden", sagt Dorothee Land, Gleichstellungsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Mit dem christlichen Menschenbild gehe eine unveräußerliche Würde einher, die dazu aufrufe, den Einzelnen zu akzeptieren und Teil der Gemeinschaft werden zu lassen. Sprache sei dafür ein Mittel neben anderen.