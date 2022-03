Die Einheit auf dem Prüfstand

Weltkirchenkonferenz: Die Erwartungen aus den Kirchen weltweit an die Vollversammlung in Karlsruhe sind hoch. Wie steht es um die Einheit der Kirchen, gerade auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und friedensethischen Positionen?

Von Anne Heitmann

Wir sind hier nicht bei den Olympischen Spielen“, sagte der ehemalige Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) Olav Fykse Tveit einmal sinngemäß bei einer Diskussion über den Ort für die nächste Vollversammlung. Wenn der Ökumenische Rat einen Ort für die Vollversammlung suche, dann solle er für alle Kirchen wichtige Impulse bieten, um die gemeinsame Stimme der Kirchen zu den drängenden Fragen der Menschheit zu schärfen.