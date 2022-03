Christenlehre auf 56 Quadratmetern

Von der Schöpfung der Welt bis zur Auferstehung Jesu: Auf 8,20 Metern Höhe und 6,80 Metern Breite erzählt das Zittauer Fastentuch Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament. Die Szenen malte ein unbekannter Meister vor 550 Jahren.

Von Veit-Mario Thiede

Einer verblassten Inschrift zufolge entstand das Große Zittauer Fastentuch anno 1472. In den nächsten 200 Jahren hing es von Aschermittwoch bis Karsamstag in der Kirche St. Johannis. Heute kann man dieses herausragende Beispiel einer weit verbreitet gewesenen, aber nur selten erhalten gebliebenen Gattung der sakralen Kunst im Museum Kirche zum Heiligen Kreuz bewundern. Die Zittauer feiern den 550. Geburtstag des guten Stücks in der vierzigtägigen Fastenzeit mit zahlreichen Veranstaltungen.