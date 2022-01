Proteste gegen die Coronamaßnahmen sind in Greiz fast an der Tagesordnung. Der Kirchenkreis will mit den Menschen ins Gespräch kommen und ruft zum Frieden auf.

Von Paul-Philipp Braun

Greiz ist idyllisch. Im großen Bogen durchzieht die Weiße Elster die Stadt im Südosten Thüringens. "Perle des Vogtlandes" wird die einstige Residenzstadt mit ihren pittoresken Häusern aus der Gründerzeit und den das Stadtbild dominierenden Schlössern noch immer genannt. Doch hier, wo einst Wolle und Seide zum Reichtum der Stadt beitrugen, scheint die Idylle getrübt.

Schon während des vergangenen Frühjahrs waren Greiz und der gleichnamige Landkreis bundesweit in den Medien: Mit einer Corona-Inzidenz von 500 war damals, im März 2021, die ostthüringische Stadt Spitzenreiter.