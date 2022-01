Am Anfang war die Ruhe

Sonntag: »Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun; aber am siebenten Tage sollst du ruhen.« (2. Mose 23,12). So steht es im Alten Testament, in der jüdischen Tora. Haben der jüdische Ruhetag Sabbat und der christliche Sonntag miteinander zu tun? Und wenn ja, was?

Von Andrea Seeger

Zuerst war der Sabbat da. Der jüdische Kalender gründete auf der Zahl sieben und ihrer Vervielfachung. Die grundlegende Einheit war die Woche, die am siebten Tag oder Sabbat endete. Nicht nur bei den Hebräern hatte die Zahl sieben eine besondere Bedeutung. Sie galt in der Region zwischen Kanaan und Mesopotamien als böse. Am siebten Tag unterließen die Menschen deshalb alles, was zu Schäden oder Unfällen hätte führen können, vor allem jegliche Art von Arbeit.