Willkommenskultur: Die EKM plant eine neue Fortbildung für Kirchenöffner und Kümmerer. Sie sollen lernen, die Sehnsucht der Menschen nach Spiritualität in den offenen Kirchen zu stillen.

Von Katja Schmidtke

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen" – so heißt es in der Jahreslosung für 2022, einem Vers aus dem Johannesevangelium (6. Kapitel, Vers 37). Was für ein Versprechen! – Können sich auch Kirchengemeinden daran messen, können sie das Versprechen, für andere Menschen da zu sein, halten?

Ja, sagt Christian Antz, Professor am Institut für Tourismusforschung an der Fachhochschule Westküste im schleswig-holsteinischen Heide.