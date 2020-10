Mittwoch, 9. Oktober. Ich bin auf dem Weg nach Dessau. Der Vorstand des Evangelischen Presseverbandes in Mitteldeutschland (EPVM), unsere Herausgeber, tagt dort. Tagesordnungspunkt 3 ist mein Bericht aus der Redaktion. In Gedanken gehe ich auf der A9 meine Punkte durch. Plötzlich, ich glaube es war bei Landsberg, sehe ich in der Gegenrichtung Polizeifahrzeuge mit Blaulicht in rasender Geschwindigkeit vorbeifahren. Ich kombiniere, dass es etwas mit den zentralen Feierlichkeiten zu 30 Jahren Friedlicher Revolution in der Leipziger Nikolaikirche mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu tun haben könnte. Aber fährt die Polizei nicht in die falsche Richtung?

Im Radio höre ich von einem Terroranschlag in Halle. Die Meldungen überschlagen sich, Informationen gehen durcheinander. Einzeltäter, Gruppe, Tote, Verletzte, mehrere Tatorte. Ich bin verstört. Immer neue Nachrichten, eine schrecklicher als die andere. Die Sitzung wird zur Nebensache. Auf dem Rückweg höre ich vom erschütternden Ausmaß des Anschlags und dem versuchten Massenmord.

Heute, um 12.01 Uhr, läuteten die Glocken in Halle im Gedenken an die Opfer und als Zeichen der Verbundenheit mit der Jüdischen Gemeinde. Hilflos und sprachlos machen mich auch ein Jahr danach der Hass, die Gewalt und die Menschenverachtung des Täters, die aus dieser Tat spricht. "Ist nicht das Stärkste, was wir tun können zu beten?", fragt Landesbischof Friedrich Kramer bei der Andacht in der Marktkirche.

Ortswechsel. Es mag vielleicht in diesem Zusammenhang banal klingen, dass das "Wort zum Sonntag" am Sonnabend in der Pause eines vom Fernsehen übertragenen Boxkampfes platziert wird. Daraus entsteht für mich aber ein passendes Bild. Die biblische Botschaft der Liebe und des Friedens ist mittendrin, zwischen Gewalt und Schmerz. Jesus, der selbst leiden musste und zu Tode gefoltert wurde, stellt in der Bergpredigt seinen Friedensplan vor. Not lehrt beten, heißt es im Volksmund. Das Not-Gebet hat Jesus seinen Jüngern gelehrt und es hilft auch uns, wenn die Worte fehlen: Das Vaterunser.

In Notzeiten werden Kirchen zu Orten der Zuflucht und des Trostes. Symbolische Handlungen, wie das Anzünden einer Kerze, schaffen Verbundenheit und Gemeinschaft. Das macht kirchliche Gemeinde auch in normalen Zeiten aus. Diese alte Grundidee neu zu beleben und darüber nachzudenken, wie zukünftig Gemeinde sein kann, ist der Schwerpunkt dieser Ausgabe.

Unsere Themen

Kirche neu denken: Wer Erneuerung will, sollte zur Selbstkritik fähig sein, meint der Leiter des Gemeindedienstes der EKM, Matthias Ansorg.

Seit einigen Jahren ist die »Villa Wertvoll« in der Magdeburger Neustadt Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Uwe Kraus hat die Engagierten getroffen. Tabuthema Mission: Warum Kirche klar sagen sollte, wofür sie steht, erklärt Ravinder Salooja, Direktor des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks Leipzig.

Außerdem

Am Ende der Welt: Mitten durch das Doppeldorf Zicherie-Böckwitz wurde die innerdeutsche Grenze gezogen. Ein Ortsbesuch.

Mitten durch das Doppeldorf Zicherie-Böckwitz wurde die innerdeutsche Grenze gezogen. Ein Ortsbesuch. Das analoge Internet: Die Ausstellung »Gott 2.0« beleuchtet in Gera Fluch und Segen der Digitalisierung. Wolfgang Hesse hat sie sich angeschaut.