  • 2. Dezember 2022, 13:48 Uhr

Freitag, vor eins ...
Unsere Seite 1 - Nicht von Pappe

gepostet von: Beatrix Heinrichs
G+H Nr. 49 vom 4.12.22 | Foto: Screenshot G+H

Erst der Baum aus Lederhose, nun die Tanne aus Pappe. Im Bundestag setzt man auf Nachhaltigkeit und Naturmaterialien. Aber wo bleibt denn da das Waldduft-Weihnachtsgefühl?

Sicher kennen Sie die Weihnachtsgeschichte von Hans Christian Andersen. Da war dieser kleine, vorwitzige Tannenbaum, der unbedingt ein Christbaum sein wollte. Wie glücklich war er doch, als er frisch geschlagen auf dem Schlitten lag und aus dem Wald gezogen wurde. Und wie weh war ihm, als er nach dem Fest im Feuer landete. Eine traurige Geschichte, bei der junge Eltern heute, Happyend-verwöhnt und umweltbewusst, vermutlich zurückschrecken würden, sie vorzulesen.

Moderne Märchen gehen auch anders. Das lehrt ein Stück aus, natürlich: der Hauptstadt. Im Berliner Bundestag ist in dieser Woche eine Tanne aus Pappe aufgestellt worden. Schade eigentlich, die Schöpfung ist im Original doch so schön (mehr darüber lesen Sie in der Rezension von Willi Wild zu Olaf Schuberts neuem Buch). Ob Sie glücklich war, die Kartonfabrik zu verlassen, ist nicht überliefert. Auch nicht, wie viel Freude sie empfand, als kreisrunde Formen aus ihrem Korpus gestanzt wurden - irgendwo müssen die selbstgebastelten Papierkugeln und -sterne der Grundschüler aus dem brandenburgischen Trebbin ja aufgehangen werden....     

Wald im Wandel

Gespendet hat die fünf Meter hohe Deko-Tanne der Naturpark Nuthe-Nieplitz. Und sie kam nicht allein: Begleitet wurde sie von einem lebensgroßen Elch aus Pappe, der die typischen Feuchtlebensräume des Naturparks repräsentieren soll. Eine versöhnliche Geschichte mit Happyend. Nicht nur, dass der Christbaum seine Tage bis zu Heiligabend in Gesellschaft eines Waldfreundes verbringen kann. Nein, für beide - nebst den  Bundestagsabgeordneten - gibt es im nächsten Jahr auch ein Wiedersehen. Der Baum aus recyceltem Material ist nicht nur langlebig, sondern wahrscheinlich auch praktisch zu falten und so gut verstaubar. Tja, da muss das Knut-Fest wohl ausfallen.    

Nicht ausfallen lassen sollten Sie die Lektüre Ihrer Kirchenzeitung. Wir haben in der aktuellen Ausgabe wieder spannende Themen für Sie zusammengetragen! Einen schönen zweiten Advent!

Unsere Themen:

Wer ist "die Kirche"?

Geschichten des vergangenen Kirchenjahres

Neugierig geworden?

In Glaube + Heimat lesen Sie wöchentlich Reportagen und Berichte aus den Kirchenkreisen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und der Evangelischen Landeskirche Anhalts, aus Deutschland und der Welt und erfahren Sie mehr über Hintergründe zu gesellschaftlichen Debatten und zu Glauben im Alltag. Die Mitteldeutsche Kirchenzeitung Glaube+Heimat erhalten Sie als E-Paper und als gedruckte Ausgabe im Abonnement.
Autor:

Beatrix Heinrichs

Folgen

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

Jetzt anmelden und folgen
16 folgen diesem Profil

Weitere Beiträge zu den Themen

Seite 1 Freitagspost Freitag vor eins Freitag Weihnachten Heinrichs Weihnachtsbaum

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

Jetzt anmelden und kommentieren
Jetzt kommentieren

Video einbetten

Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.

Abbrechen

Karte einbetten

Abbrechen

Social-Media Link einfügen

Es können nur einzelne Beiträge der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Übersichtsseiten.

Abbrechen

Code einbetten

Funktionalität des eingebetteten Codes ohne Gewähr. Bitte Einbettungen für Video, Social, Link und Maps mit dem vom System vorgesehenen Einbettungsfuntkionen vornehmen.
Abbrechen

Beitrag oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Schnappschuss einbetten

Abbrechen

Veranstaltung oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.

Jetzt anmelden und beitragen