Alle vier Jahre steht ein Tag mehr im Kalender: Der 29. Februar. Morgen ist es wieder soweit. 24 Stunden, die nötig sind, um Mond- und Sonnenjahr im Einklang zu halten. 24 Stunden, die für uns ein Geschenk sein sollten.

Schaltjahre gibt es schon seit 3600 Jahren. Die Himmelsscheibe von Nebra beweist es. Nach Angaben des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle ist auf dem 2013 ins Weltdokumentenerbe aufgenommenen Räuberfund die früheste Darstellung einer Schaltregel abgebildet. 32 Sterne, ein Vollmond beziehungsweise eine Sonne und ein Sichelmond sind darauf. Das könnte noch jeder Laie problemlos erkennen. Die besondere Gruppierung und Gestaltung der Himmelsobjekte auf der Bronzescheibe aber ist es, die den Wissenschaftler den Hinweis zur Entschlüsselung lieferten. Erstaunlich, dass man bereits vor so vielen tausend Jahren zwischen Mond- und Sonnenjahr unterscheiden konnte. Interessant aber auch, dass nicht alle Kulturen die Notwendigkeit sahen, die Abweichungen auszugleichen. Wie der Bochumer Astronom Wolfhard Schlosser erklärt, spiele zum Beispiel im islamischen Kalender, der ein reiner Mondkalender ist, die Schaltregel keine Rolle. Bei der Wahrnehmung der astronomischen Vorgänge komme es hier hauptsächlich auf die Bestimmung religiöser Feste an. »Man schaltete nicht, man feierte einfach«, so der Wissenschaftler.

Genauso machen es morgen auch 43 Vierjährige in Sachsen-Anhalt. 24 Mädchen und 19 Jungen sind es, wie das Statistische Landesamt mitteilte, die zum ersten Mal am "richtigen Geburtstag" feiern können. Auch für alle Nicht-Geburtstagskinder kann der Tag ein Geschenk sein - um einfach loszulassen. Zum Abschalten ist es doch da, das Schaltjahr, oder? Und wer Kraft getankt hat, kann auch wieder neue Aufbrüche wagen - unser Thema in der aktuellen Ausgabe der Kirchenzeitung. Gute Lektüre!

Unsere Themen:

