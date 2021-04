Schwere Entscheidungen

Corona: In der Debatte um das Für und Wider von Gottesdiensten in Pandemiezeiten betonte die Synode, die Entscheidung obliege weiterhin den Gemeinden. Doch sie erkennt, dass das so manche vor eine Zerreißprobe stellt.

Von Angela Stoye und Katja Schmidtke

Die EKM wird weiterhin keine generelle Empfehlung zur Absage von Präsenzgottesdiensten in der Corona-Pandemie geben. Eine entsprechende Diskussion hatte der Synodale Michael Beyer aus dem thüringischen Ort Oberellen angestoßen. Sei es nicht besser, fragte er am 16. April laut schriftlichem Antrag an die Synode, grundsätzlich auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten oder zumindest den Verzicht zu empfehlen?

Im Blick hatte der Antragsteller nicht nur Gottesdienste, sondern auch Kultur, Schulen oder Gastronomie.