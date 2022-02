Der Valentinstag ist keine moderne Erfindung des Handels, wie oft vermutet wird, sondern besitzt eine lange Entstehungsgeschichte. Dabei wird sowohl von einem Valentin von Rom als auch von einem Valentin von Terni berichtet, die beide den Märtyrer-Tod gestorben sein sollen, da sie nicht von ihrem christlichen Glauben abzubringen waren.

Heilung, Blumen, Liebe

Bischof Valentin von Rom lebte im 4. Jahrhundert. Er habe Kranke geheilt und trotz des Verbots des römischen Kaisers Paare getraut und sie mit Blumen aus seinem Garten beschenkt, heißt es. An einem 14. Februar sei Valentinus hingerichtet worden, nachdem er die Tochter seines Gefängniswärters von ihrer Blindheit geheilt und seinen Brief an die Geheilte mit den Worten „Dein Valentin“ beendet haben soll. Heute wird der Valentinstag weltweit als Tag für Verliebte gefeiert, an dem sich Paare beschenken, um ihre Liebe füreinander zu bestätigen.

Woher kommt der Brauch?

Veranstaltungen zum Valentinstag in der EKM

Kirchengemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) laden traditionell zu besonderen Gottesdiensten und kulturellen Veranstaltungen ein.

Veranstaltungen zum Valentinstag in Thüringen

Die Kirchengemeinde Dorndorf lädt am 13. Februar ab 17 Uhr zu einem Segensgottesdienst für Paare in der Evangelischen Kirche ein. Bei romantischer Atmosphäre gibt es zur Begrüßung Live-Musik und ein Glas Sekt. Die kleinen Besucher erwartet ein Kindergottesdienst. Voranmeldung: Tel. 036963-21335.

In Suhl wird am 13. Februar um 9.30 Uhr ein Zoom-Gottesdienst angeboten. „Es geht um die Liebe“, kündigt Kreisjugendpfarrerin Anna Böck an. Der Hintergrund zum Motto „Liebe im Dreieck“ soll erst im Gottesdienst aufgelöst werden. Wie die Pfarrerin betont, soll der von Ehrenamtlichen vorbereitete Online-Gottesdienst nicht nur ein Streaming sein, sondern dem Online-Format angepasst werden. Unter anderem gibt es interaktive Elemente.

„Liebe.Worte.Liebesworte“ lautet das Motto für einen Valentinsabend am 14. Februar im Gemeindehaus St. Petri in Mühlhausen. Beginn ist 19 Uhr, eingeladen sind „alle Verliebten, Verlobten und Verheirateten, Menschen mit und in Beziehung“. Die Liebesworte sollen in Gedichten, Texten und Liedern zu hören sein – vorgetragen von den Organisatoren ebenso wie von Besuchern. Es gibt Zitate aus dem Buch „Die böse Wörterfabrik“ sowie Musik und Segensworte und Komplimente werden geteilt. Zudem werden Liebesknochen und Sekt gereicht. Anmeldung: tobias.krueger@ekmd.de oder Tel. 0176-39245308.

In der ständig geöffneten Rosenkirche in Elende (Landkreis Nordhausen) gibt es am 14. Februar Valentinsüberraschungen, „darunter auch süße und duftende“, kündigt Regina Englert vom Gemeindekirchenrat an. Unter dem Motto „Merci, dass es dich gibt, mein Lieblingsmensch!“ lädt die Gemeinde ein, Danke zu sagen - einander und für Gottes Beistand. Zwischen 18 und 19 Uhr können sich „alle Lieblingsmenschen“ persönlich bei Kerzenschein segnen lassen – Verliebte ebenso wie ganze Familien.

In der Herderkirche Weimar wird am 14. Februar um 18 Uhr zum Gottesdienst mit Superintendent Henrich Herbst mit dem Angebot der persönlichen Segnung für Paare sowie Liedern und Musik von „Banda Popular“ eingeladen.

Ökumenisch wird der Gottesdienst zum Valentinstag am 14. Februar um 17 Uhr in der St. Elisabeth-Kirche in Gera gefeiert. Für die EKM gestalten Propst i.R. Hans Mikosch und Adelheid Cellarius-Mikosch den Gottesdienst mit – die beiden sind seit 50 Jahren verheiratet. Zudem werden zwei weitere Paare unterschiedlichen Alters ihre Lebenswege schildern.

In Erfurt sind am 14. Februar um 20 Uhr zum Segnungsgottesdienst in der katholischen St. Lorenzkirche laut Ankündigung alle eingeladen, „die partnerschaftlich unterwegs sind“.

Veranstaltungen zum Valentinstag in Sachsen-Anhalt/Sachsen/Brandenburg

Wer sich als Paar erstmalig oder erneut unter den Segen Gottes stellen möchte, ist zum Segnungsgottesdienst (14. Februar, 19 Uhr) in die Klosterkirche St. Vitus ins Kloster Drübeck im Harz eingeladen.

Zu einem ökumenischen Segnungsgottesdienst (14. Februar, 18 Uhr) sind Paare aber auch Einzelpersonen in die Schlosskirche in Torgau eingeladen. Während des Gottesdienstes gibt es Zeit, um für die Liebe zu beten, Texte zum Nachdenken und Musik.

Die Kirchengemeinde in Prösen im Kirchenkreis Bad Liebenwerda lädt zu einem Gottesdienst (14. Februar, 18 Uhr) für Verliebte ein – ob zu zweit oder allein, ob heimlich geschwärmt oder lange verheiratet.

Im Dom zu Naumburg gibt es eine Sonderführung (14. Februar, 16 Uhr) unter dem Motto „Liebesgeflüster zum Valentinstag“ und einem Glas Wein. Die Geschichten verschiedener Kunstwerke und Persönlichkeiten, wie dem Johannesschüssel im Domschatzgewölbe oder das Leben der Heiligen Elisabeth, zeigen das Spannungsfeld zwischen dem geistlichen und weltlichen Verständnis des Begriffs „Liebe“. Für die Sonderführung ist eine Anmeldung über den Besucherservice erforderlich. Reservierte Karten können am Veranstaltungstag an der Domkasse abgeholt werden.