Baden-Baden (epd) - Heike Springhart, künftige Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, hat wenig Probleme mit Weihnachtskitsch. «Manchmal muss man den Kitsch auch retten», sagte die Pforzheimer Pfarrerin . Ihre Begründung: «Wir machen den Fernseher an und in der Pandemie kommt uns das Leid der Welt entgegen. Wir stumpfen ab und können es kaum ertragen. Die Seele braucht ein Gegengewicht. Das kann dann auch mal Kitsch sein.»

Auch an Menschen, die nur an Heiligabend in die Kirche gehen, nimmt die Theologin keinen Anstoß. «Wir müssen eine Weihnachtskirche werden, in der alle willkommen sind.» Wenn es nur einmal im Jahr sei, weil es für Menschen dazugehöre, finde sie das genauso kostbar, wie wenn jemand sage, für ihn gehöre es jeden Sonntag dazu, sagte Springhart.

Die Pfarrerin war vor einer Woche von der Landessynode zur Nachfolgerin von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh gewählt worden. Sie ist in Baden die erste Frau in diesem Amt und wird es im Frühjahr antreten. Der Amtsinhaber geht Ende März in den Ruhestand.