... wurde via Youtube der Livestream zu "Deutschland singt" von der Nikolaikirche in Leipzig geklickt. Mit 200 Veranstaltungen hatten sich Chöre und Kirchengemeinden am Tag der Deutschen Einheit an der Aktion beteiligt. Deutschlandweit wurden ab 19 Uhr zeitgleich zur Erinnerung an die Friedliche Revolution Lieder aus Ost und West gesungen.