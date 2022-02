Berlin (epd) - Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat UN-Generalsekretär António Guterres eindringlich zum Frieden aufgerufen. Im Namen der Menschlichkeit solle der russische Präsident Wladimir Putin seine Truppen aus dem Nachbarland wieder zurückziehen, verlangte Guterres am Mittwochabend (Ortszeit) in New York.

Nach einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zu der Ukraine-Krise erklärte Guterres, ein Krieg in Europa drohe zum schlimmsten Konflikt des Jahrhunderts zu werden. Er befürchte Verheerungen in der Ukraine, tragische Konsequenzen für Russland und unabsehbare Folgen für die Weltwirtschaft. Guterres sprach von dem traurigsten Tag seiner mehr als fünf Jahre dauernden Amtszeit als UN-Generalsekretär.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. Scholz sprach am Donnerstagmorgen in Berlin von einem «eklatanten Bruch des Völkerrechts». Von der Leyen erklärte, in diesen dunklen Stunden seien die Gedanken bei der Ukraine und den unschuldigen Frauen, Männern und Kindern, die um ihr Leben fürchten.

Angesichts der Eskalation des Ukraine-Konfliktes hatten die Kirchen in Deutschland die Politik in den vergangenen Tagen zum Einsatz für eine friedliche Lösung aufgerufen. Die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Petra Bosse-Huber, brachte ihre große Sorge zum Ausdruck und forderte zum Gebet auf. «Gemeinsam mit unseren Geschwistern in der Ukraine, in Russland und weltweit beten wir nach wie vor für eine politische Lösung und für gute Beziehungen zwischen beiden Ländern.»

Der katholische Berliner Weihbischof Matthias Heinrich hat vor gravierenden Folgen einer bewaffneten Auseinandersetzung gewarnt. Er sei überzeugt, dass „die allermeisten Menschen keinen Krieg wollen, keine Kriegsdrohungen oder Säbelrasseln“, betonte er in einer Gastkolumne der Berliner „B.Z.“ am heutigen Donnerstag. Unter Hinweis auf den Brauch, in orthodoxen Gottesdiensten Kerzen in Verbindung mit einem persönlichen Gebet anzuzünden, forderte Heinrich dazu auf, Kerzen für den Frieden in der Ukraine anzuzünden. Dies solle als Zeichen der Hoffnung, des Widerspruchs gegen den Krieg und die lähmende Angst vor einem Krieg geschehen, so der Weihbischof.

Die internationale katholische Friedensbewegung pax christi hatte zuletzt die Entwicklung einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur unter Einbezug Russlands und der Ukraine gefordert. «Dieses Ziel muss an die Stelle der Diskussion über weitere Nato-Erweiterungen treten», teilte der Bundesvorstand mit. Zugleich verurteilte pax christi das Vorgehen Russlands aufs Schärfste.