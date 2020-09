Ich dachte einfach, das Leben geht vorbei an diesem Tag; an Jom Kippur, dem Tag des Gerichts." So schildert es ein Gottesdienstbesucher in einem Facebook-Video, nur wenige Stunden nachdem Stephan B. am 9. Oktober 2019 die Synagoge von Halle zu stürmen versuchte und danach zwei Menschen ermordete.

Rechtsanwalt Juri Goldstein vertritt einen der Gottesdienstbesucher im Prozess gegen den Attentäter von Halle. Goldstein engagiert sich selbst in der Jüdischen Landesgemeinde Thüringens und erinnert sich noch gut an den 9. Oktober: "Aus heiterem Himmel habe ich eine Nachricht mit dem Video bekommen. Danach war ich erst einmal perplex. Alle um mich herum waren irgendwie unwirklich betroffen, keiner konnte sich vorstellen, dass das gerade tatsächlich geschah.

