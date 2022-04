Erfurt (kna) - Wolfgang Huber (79), ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), erhält am heutigen 30. April die "LutherRose 2021 für gesellschaftliche Verantwortung und Unternehmer-Courage" der Internationale Martin Luther Stiftung (IMLS). Die Auszeichnung des früheren Berliner Bischofs "für sein Lebenswerk als herausragender Theologe und Kirchenmann" wird in Ditzingen bei Stuttgart überreicht, kündigte die Stiftung am Donnerstag in Erfurt an. Die Laudatio soll Ellen Ueberschär, Vorständin der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, halten. Die Verleihung erfolgt im Rahmen der 14. Luther-Konferenz der IMLS.

Die Stiftung begründet ihre Entscheidung mit Hubers "nachhaltigem Beitrag für einen sachorientierten, streitbaren und fairen Dialog zwischen Kirche und Wirtschaft". Auch sein Werben für einen Brückenschlag zwischen evangelischer Amtskirche und evangelikaler Bewegung, sein "unermüdliches Engagement für die Bewahrung und Erneuerung deutscher und internationaler Kultur sowie seine in christlicher Ethik gegründete politische Verantwortung" sollten gewürdigt werden.

Die 2007 in Wittenberg errichtete Stiftung mit Sitz in Eisenach will nach eigenen Angaben die Impulse der Reformation in einen Dialog zwischen Kirche, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik einbringen.