Die Evangelische Landeskirche Anhalts lädt am Samstag, 9. Oktober, um 17 Uhr unter dem Motto „Große Kunst in kleinen Kirchen an entlegenen Orten“ zu einem „Konzert mit Kontemplation“ in die Stadtkirche Lindau (Markt 4) im Naturpark Fläming ein. Zu erleben sind im Rahmen der „Fläming-Kultur-Partie“ die Hornisten Thomas Schulze und Hans-Dieter Frenzel vom MDR-Sinfonieorchester als „Leipziger AlpHornisten“.

Sie werden vom Zerbster Kirchenmusiker Steffen Klimmt an der Orgel begleitet. Dieses Konzert mit ganz besonderen Klängen findet in einem Kirchenraum statt, der Alt und Neu auf besondere Art und Weise verbindet. In die mittelalterliche Lindauer Kirche mit barocker Innenausstattung fügen sich nach und nach neue Fenster ein, die die hallesche Künstlerin Prof. Christine Triebsch gestaltet und damit eine ganz besondere Atmosphäre entstehen lässt. Im Rahmen des Projektes „Lichtungen“ der Anhaltischen Landeskirche konnten in den letzten Jahren in mehr und mehr Kirchen Fenster von zeitgenössischen Künstlern eingebaut werden

www.lichtungen-glasmalerei.de

Das Konzert findet unter der 3G-Regel statt (Zutritt nur für vollständig Geimpfte, Genesene oder mit tagesaktuellem offiziellem Schnelltest bzw. einem PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist) und unter dem Hygienekonzept der Kirchengemeinde (Masken bis zum Sitzplatz, Abstand, Registrierung). Das Konzert wird gefördert durch das Bundes-Förderprogramm „Kirchturmdenken. Sakralräume im ländlichen Raum“.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten an Sonja Hahn, E-Mail: lichtungen@kircheanhalt.de, Telefon 0179 20 29 321