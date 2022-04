Heike Springhart ist die erste Frau im Bischofsamt der Evangelischen Landeskirche in Baden. Am Sonntag wird die evangelische Theologin offiziell in das höchste landeskirchliche Amt eingeführt - als Nachfolgerin von Jochen Cornelius-Bundschuh.

Von Susanne Lohse und Christine Süß-Demuth

Heike Springhart begegnet den Menschen meist mit einem strahlendem Lächeln, egal ob beim Gemeindefest im Dorf oder im theologischen Diskurs an der Universität. Die evangelische Theologin weiß um die Sorgen des Alltags, gleichzeitig wahrt sie den Durchblick auch bei komplexen, theologischen Fragestellungen.

Als erste Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden hat sie am 1. April ihr Amt als Nachfolgerin von Jochen Cornelius-Bundschuh angetreten, der in den Ruhestand ging. Offiziell wird sie am Sonntag in der Karlsruher Stadtkirche mit einem Gottesdienst eingeführt.

Hintergrund

Sechs evangelische Landeskirchen haben eine Frau an der Spitze

Die Evangelische Landeskirche in Baden bekommt erstmals eine Landesbischöfin. Damit ist die Heidelberger Theologin Heike Springhart die sechste Frau an der Spitze einer der 20 evangelischen Landeskirche. An der Spitze der Evangelischen Kirche von Westfalen steht seit 2012 Präses Annette Kurschus, die seit November nun auch Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) ist seit 2018 Kristina Kühnbaum-Schmidt.

Als Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck amtiert seit 2019 Beate Hofmann. Dorothee Wüst ist seit März 2021 Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Evangelisch-reformierten Kirche hat seit September mit der Theologin Susanne Bei der Wieden erstmals eine Kirchenpräsidentin. Zudem bildet Kurschus mit der Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, und der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs als Kurschus' Stellvertreterin seit November ein weibliches Führungs-Trio in der EKD. Fehrs steht nicht an der Spitze einer Landeskirche, sondern ist Bischöfin für den Sprengel Hamburg-Lübeck der Nordkirche. Sie ist Nachfolgerin der weltweit ersten lutherischen Bischöfin Maria Jepsen, die 2010 nach 18 Dienstjahren zurückgetreten war.

Das Credo der neuen badischen Landesbischöfin lautet: «Kirche muss in den entscheidenden Momenten des Lebens für die Menschen da sein.» Zum Beispiel während der Pandemie: Da hatte sie als Pfarrerin der Evangelischen Johannesgemeinde in Pforzheim, nicht nur auf das Leiden der Erkrankten und das Leid der Angehörigen im Blick, sondern auch die überlasteten Pflegekräfte.

Obwohl die menschliche Verletzlichkeit in der Gesellschaft «nicht en vogue» ist, bleibt «der verwundbare Mensch» für Springhart ein Lebensthema. Ihre Habilitationsschrift erschien unter dem Titel «Der verwundbare Mensch. Sterben, Tod und Endlichkeit im Horizont einer realistischen Anthropologie». Und auch der Kirche wünscht sie den Mut, sich nicht nur offen und lernfähig, sondern auch mal verletzlich zu zeigen.

Gleichzeitig will die Bischöfin mit den blonden Haaren für mehr Fröhlichkeit und Leichtigkeit in der Kirche sorgen. «Wir müssen die Hoffnung, von der wir reden, auch ausstrahlen», ist sie überzeugt.

Dabei sei Humor und Gelassenheit hilfreich. Sie bezeichnet sich selbst als das Gesicht einer fröhlichen Kirche, in der «niemand zum Lachen in den Keller gehen muss.»

Springhart, die in Basel geborgen wurde und im Schwarzwald aufgewachsen ist, will «Kirche in ihrer bunten Vielfalt gestalten». «Mein Herz schlägt für eine Kirche, die aus der Kraft des Evangeliums lebt, die kraftvoll feiert und die sich öffentlich hören und sehen lassen kann», erklärt die 47-Jährige, die sich als «hoffnungsstur und glaubensheiter» beschreibt.

Auch die Ökumene mit der katholischen Kirche liegt ihr am Herzen. Trotz aller Verwerfungen und Trennungen, «in Christus sind wir eins», erklärt die evangelische Theologin mit Blick auf die weltweite Ökumene und die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen vom 31. August bis 8. September 2022 in Karlsruhe. Somit könne man die herausfordernden Fragen der Zeit gemeinsam angehen.

Dabei gehe es um Frieden in Zeiten des Krieges, Klimawandel und Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit für Unterdrückte, aber auch gleiche Rechte für Menschen jeglichen Geschlechts und sexueller Orientierung. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in Kirche und Gesellschaft.

Gebürtig in Basel absolvierte Heike Springhart ihr Studium in Bethel, Leipzig, Basel und Heidelberg. Neben ihrem Engagement am Theologischen Studienhaus Heidelberg und dem Evangelischen Studienseminar Morata-Haus war sie auch Pfarrerin in Mannheim und Pforzheim. Auslandsaufenthalte führten sie etwa nach Chicago und Washington DC.

Auch privat reist die allein lebende Theologin gerne und hält kleine Absurditäten des Alltags mit der Kamera fest. Ein gelungener Tag beinhaltet auch das Gespräch und Treffen mit Freunden. Ihre Hobbies sind neben dem Lesen, das Singen im Chor und das Klavierspiel.

Heiter und gelassen will Springhart die Kirche in Baden in den nächsten zwölf Jahren durch den Transformationsprozess führen, der ihrer Einschätzung nach längst begonnen hat. Gut möglich, dass der neuen Landesbischöfin ihr Lieblingsbibelvers «Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir» noch so einige Male den Rücken stärken wird. Den Spruch, der auf Hebräisch in ihren Ordinationsring eingraviert ist, trägt sie immer bei sich.

(epd)