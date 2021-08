Nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland sind einige mitteldeutsche Helfer zurückgekehrt. Olaf Braun und Brita Bernet haben viel erlebt und noch mehr gesehen.

Von Paul-Philipp Braun

Ein Sommersamstagnachmittag in Erfurt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) richtet auf dem Gelände des Blutspendedienstes ein Fest aus, das für seine Mitglieder bestimmt ist, und bei dem insbesondere die Helfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geehrt werden sollen. Am Rande der Veranstaltung treffen zwei Menschen aufeinander, die Ähnliches erlebten.

Olaf Braun ist Katastrophenschutz-Beauftragter des DRK in Thüringen und war eine Woche lang als Kontingentführer der Rettungskräfte in Sinzig an der Ahr im Einsatz.