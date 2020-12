Bischof Kramer ruft zu Weihnachten zum Frieden auf

Magdeburg (epd). Bischof Friedrich Kramer hat in seiner Weihnachtsbotschaft das Streben nach Frieden in den Mittelpunkt gerückt. "Gott rüstet zu Weihnachten ab. Es geht um Macht, die ohne Waffen wirkt. Jesus entwaffnet", erklärte der Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Mittwoch in Magdeburg. Die einzige verbleibende Waffengattung zum Fest der Geburt Jesu sei der Engelschor, der singe: "Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden."

Das Weihnachtskind rette, indem es den radikalen Frieden ausruft. "Den brauchen wir so dringend in diesem Jahr", unterstrich der Bischof. Ein radikaler Frieden ohne Waffen - dieser Weg sei für die Menschheit mit der Geburt Jesu vorgezeichnet: "Gewalt ist kein Mittel. Nicht in der Politik, nicht im Streit mit der Partnerin, nicht in der Erziehung", stellte Kramer klar. Frieden auf der Straße und in den Parlamenten bedeute auch: Anstatt im Schatten der Pandemie das Militär aufzurüsten, sollte das Geld - und das maximal - dem Frieden dienen.

Mit den Worten "Leg deine Waffen ab. Und deine bösen Worte. Friede sei mit dir" sowie den besten Wünschen Kramers für ein friedliches und segensreiches Fest endet die Weihnachtsbotschaft des Landesbischofs.