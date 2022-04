Nordhausen (epd) - Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat Anklage gegen einen afghanischen Staatsbürger wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch in einer Kirche erhoben. Der 26-jährige Mann habe im Oktober 2021 in der Nordhäuser Frauenbergkirche eine Altartafel sowie eine antike Christusfigur beschädigt, bestätigte Staatsanwalt Dirk Germerodt.

Die Anklage gehe zurück auf eine Anzeige der Kirchgemeinde, sagte Germerodt. Ein Verhandlungstermin sei noch nicht festgesetzt worden. Im Falle einer Verurteilung drohten dem mutmaßlichen Täter eine Geld- oder eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren.

Laut Anklage hat der Mann in der Kirche die Wandhalterung mit Christusfigur abgerissen und der Figur dabei die Beine abgerissen. Außerdem soll er eine Altartafel aus einer Glasvitrine entnommen und beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 2.300 Euro beziffert. Der gläubige Muslim hatte die Tat gestanden und religiöse Gründe für sein Handeln angeführt. Der Mann halte den christlichen Glauben für einen Irrtum und falsch.

Schmerzlich für die Kirchgemeinde St. Maria auf dem Berge ist nach Angaben von Pfarrer Klemens Müller insbesondere die Beschädigung des Kruzifix' gewesen. Dieses war nach der Bombardierung Nordhausens im Zweiten Weltkrieg aus den Trümmern gerettet worden.

Das Gotteshaus ist die älteste Kirche in Nordhausen und zugleich auch das älteste Baudenkmal der Stadt. Die ursprünglich dreischiffige romanische Pfeilerbasilika wurde 1200 erstmals urkundlich genannt.