Bad Blankenburg (red) - Die Deutsche Evangelische Allianz hat zu einer konzertierten Gebetsaktionen zur COVID-19-Pandemie aufgerufen. Diese Aktion soll zeitgleich an jedem Abend um 20.20 Uhr stattfinden. Wie es in einem Schreiben an die örtlichen Evangelischen Allianzen, Werke und Verbände heißt, sei Gebet "das Erste und Wichtigste". In der Erklärung heißt es weiter: „Unser Land hat sich in wenigen Tagen verändert. Dies löst Fragen, Verunsicherung und Ängste aus. Aber wir sind sicher: Der Glaube an Jesus Christus bildet – gerade in Krisen – ein Fundament, um mit Gelassenheit, Verantwortungsbewusstsein und ohne Furcht zu reagieren. “

Empfohlen wird persönliches Gebet oder am Telefon - zu zweit, zu dritt oder per Skype und anderen Formen der Bildtelefonie. Ein wichtiges Anliegen sei dabei auch, so Ekkehart Vetter, Erster Vorsitzender der EAD, dass Christen als Hoffnungsträger und Ermutiger auffallen. Zudem sei es wichtig, im Gebet auch nicht die vielen anderen Brandherde und notvollen Situationen auf dieser Erde aus dem Blick zu verlieren, so Vetter.

Die Evangelische Allianz in Deutschland ist ein Netzwerk verschiedener evangelisch gesinnter Organisationen und Gemeinden. Gegründet wurde sie 1846 in London als interkonfessionelle Einigungsbewegung. In Deutschland gib es rund 1.000 örtliche Allianzen. Die erste Bad Blankenburger Allianzkonferenz fand 1886 statt.