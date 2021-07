Zum Abschluss der Woche der Interkulturellen Begegnung wird am 25. Juli auf der Parkbühne im egapark der diesjährige Yiddish Summer Weimar eröffnet. 15 Uhr geht’s los. Auf dem Petersberg lädt neben der Peterskirche an diesem Sonntag 15.30 Uhr eine lange "Tafel der Begegnung" dazu ein, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft ins Gespräch zu kommen.

Vom 26. Juli bis 1. August rückt die Familie in den Mittelpunkt. Dafür verspricht der Veranstalter, dass Sätze wie „Hier ist es langweilig“ oder „Wann gehen wir endlich?“ nicht zu hören sein werden.

Stattdessen gibt es „Musikalische Freuden mit Viola und Klavier“ zu hören, am 27., 29., 30. und 31. Juli, jeweils 14 Uhr, auf dem Vorplatz der Peterskirche.

Selbst musikalisch ausprobieren können sich Kinder am 27. und 31. Juli, um 16 Uhr im egapark am Rosengarten beim „Kindermitmachkonzert“.

Am 30. Juli, 12 und 14 Uhr erfahren Familien in der Bildungsbox am Petersberg im Mitmach-Papiertheater „Wie Papiertonne Emma ein Papierfresserchen fand“. In der Bildungsbox am Petersberg wird außerdem für alle, die mehr über den Linolschnitt erfahren möchten, am 29. Juli, 17 Uhr eine Druckwerkstatt angeboten.

Auch bei Regenwetter sollten sich die Besucher nicht die Laune verderben lassen. Es gibt ja noch die Hallenschauen. So kommen in der Schau „Balkonien“ in der Oase zwischen Lavendel und Zitronenthymian schon mal Urlaubsgefühle auf.

