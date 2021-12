500 Jahre auf einem Plakat



Anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Bibelübersetzung hat die Kirchenzeitung "Glaube und Heimat" in Kooperation mit dem Kulturbüro der EKD, der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, der Internationalen Martin Luther Stiftung und der Deutschen Bibelgesellschaft ein lehrreiches DIN A2-Plakat entwickelt.

Auf zwei Seiten bietet es einen ansprechenden Zugang zum wohl bekanntesten Buch der Welt. Auf der Vorderseite wird ein Einblick in die Entstehung und Verbreitung der Bibel von der ersten Verschriftlichung bis zum aktuellen Stand der weltweiten Übersetzungsarbeit ermöglicht. Rückseitig wird die Wirkungsgeschichte der Bibel thematisiert und ein Zugang zu aktueller Bibelübersetzungsarbeit am Beispiel der BasisBibel angeboten.

Plakat jetzt bestellen

Das Plakat eignet sich zum Aushang in Klassenzimmern und Kirchenräumen ebenso wie in Buchhandlungen oder Bibliotheken; zur Nutzung in der Arbeit mit Schülern, Konfirmanden ebenso wie in der Erwachsenenbildung.

Bestellen Sie Ihre Exemplare für Schule, Kirchengemeinde und Gäste gern per Rechnung - solange der Vorrat reicht:

Evangelisches Medienhaus

Blumenstr. 76, 04155 Leipzig

E-Mail: medienservice@emh-leipzig.de

Tel. 03 41 / 23 82 14 28

Hier finden Sie weitere Bestellinfos sowie eine Preisübersicht:

Foto: G+H

hochgeladen von Beatrix Heinrichs

Mehr Materialien

Zum Einsatz des Plakats im Religionsunterricht, in der Arbeit mit Konfirmanden und der Erwachsenenbildung finden Sie bei der Deutschen Bibelgesellschaft Stunden- und Gestaltungsentwürfe.

Hier geht es zu den Stundenentwürfen der Deutschen Bibelgesellschaft >>>

Wie bibelfest sind Sie?